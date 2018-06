Superstjernen Neymar fik comeback og kom på måltavlen, da Brasilien pudsede VM-formen af mod Kroatien.

Han har siddet ude med en skade i fod og ankel siden 25. februar og kæmpet for at blive klar til VM-slutrunden i Rusland.

Med præcis 14 dage til Brasiliens første gruppekamp vendte superstjernen Neymar så endelig tilbage til banen, da han søndag fik anden halvleg af testkampen mod Kroatien.

Neymar kvitterede med en flot scoring, som var med til at sikre Brasilien en 2-0-sejr og en portion selvtillid før VM.

Med et par hurtige træk satte Neymar forsvaret af, inden han affyrrede raketten. Foto: OLI SCARFF Med et par hurtige træk satte Neymar forsvaret af, inden han affyrrede raketten. Foto: OLI SCARFF

Testkampen var den næstsidste for både Brasilien og Kroatien. Brasilien har en sidste test mod Østrig, mens Kroatiens generalprøve er mod Senegal.

For øjnene af tilskuerne på Anfield i Liverpool åbnede Brasilien og Kroatien med en første halvleg, der bød på mange hårde dueller og optræk til et par skader.

Den fysisk betonede stil overskyggede til tider for det gode spil, der kun i korte perioder gav associationer til sambabold.

Derfor var 0-0 ved pausen ikke den store overraskelse. Det var det heller ikke, at Neymar som bebudet blev sendt i aktion fra anden halvlegs start.

Neymar åbnede scoringen på Anfield med et mindeværdigt mål, da han efter et par skarpe driblinger i feltet kanonerede bolden i kassen. Foto: ANDREW YATES Neymar åbnede scoringen på Anfield med et mindeværdigt mål, da han efter et par skarpe driblinger i feltet kanonerede bolden i kassen. Foto: ANDREW YATES

Indskiftningen af Neymar var lige, hvad Brasilien havde brug for. Han skulle også få en hovedrolle, men først fik Ante Rebic en stor hovedstødschance i den anden ende. Der var dog ikke nok kraft på til at snyde Brasiliens Alisson.

Og så slog Neymar til. I det 69. minut fandt Coutinho Paris Saint-Germain-profilen i venstre side af feltet. Med et par hurtige træk satte han forsvaret af og smækkede bolden uimodståeligt i nettet.

Neymars drøn kunne Kroarien ikke svare tilbage på. I stedet lukkede og slukkede Roberto Firmino på sin sædvanlige hjemmebane med et elegant vip over keeperen til 2-0.

Ved VM er Brasilien i gruppe med Schweiz, Costa Rica og Serbien, mens Kroatien skal kæmpe med Nigeria, Argentina og Island om at nå ottendedelsfinalen.

De brasilianske holdkammerater var glade for at have Neymar med igen. Foto: ANDREW YATES De brasilianske holdkammerater var glade for at have Neymar med igen. Foto: ANDREW YATES

/ritzau/