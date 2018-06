Neymar imponerede i sit comeback for det brasilianske landshold, da han scorede et flot mål i 2-0-sejren.

København. Neymar vendte tilbage til grønsværen med et brag, da han søndag scorede et af Brasiliens mål i 2-0-sejren over Kroatien.

Han viste ingen umiddelbare tegn på rust, men selv vurderer Neymar ikke, at han er tilbage på fuld kraft endnu.

- Jeg føler mig på 80 procent af min fulde styrke, siger han.

- Der er gået tre måneder, siden jeg blev skadet. At komme tilbage og gøre det, jeg elsker allermest, nemlig at spille fodbold og score, er en stor glæde, siger Neymar.

Brasiliens landstræner, Tite, satte Neymar ind i pausen. Han var imponeret over, hvad han så fra superstjernen.

- I forhold til at det var hans første kamp siden skaden, havde jeg ikke forventet så meget af ham. Jeg var også blevet glad for en mere stille præstation, siger Tite.

- Det var virkelig ekstraordinært, hvad han gjorde. Neymar er et ekstraordinært talent, men hans mål blev skabt af hele holdet.

- Han er klar over, hvad holdet gør for ham, siger landstræneren.

Neymar havde før søndagens opgør ikke været i aktion siden 25. februar, hvor Paris Saint-Germain-stjernen måtte udgå med en skade i ankel og fod i en kamp mod Marseille.

Siden har han kæmpet for at blive klar til VM.

- Det er ikke kun hans ansvar at score. Han skal bare blive ved med at arbejde hårdt for holdet, som han gør, og holde fokus på holdpræstationen, siger Tite.

Brasilien er i gang med de sidste forberedelser til VM-slutrunden i Rusland. Holdet har en sidste optaktskamp mod Østrig, før det går løs mod Schweiz 17. juni.

/ritzau/AFP