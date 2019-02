Neymar kunne ikke holde tårerne tilbage.

»Det har været meget hårdt at være på krykker så længe,« sagde han.

Den brasilianske fodboldsspiller holdt tirsdag fødselsdagsfest for familie og venner i Paris, og da han skulle holde en tale for de fremmødte blev han meget følelsesmæssigt påvirket. Det skriver ESPN.

Neymar undlod nemlig ikke at komme ind på den skade, der i øjeblikket holdet ham ude.

Neymar svinger krykkerne. Foto: THOMAS SAMSON Vis mere Neymar svinger krykkerne. Foto: THOMAS SAMSON

»Hvad jeg ønskede mig allermest i fødselsdagsgave var en ny metatarsal-knogle,« som fodboldspilleren sagde med henvisning til det brud, han har fået i sin højre fod:

»Så kunne jeg kæmpe på banen og gøre det, jeg elsker allermest: At spille fodbold.«

Skaden vil holde den nu 27-årige PSG-spiller ude i 10 uger, har klubben for nylig meldt ud, hvilket blandt andet betyder, at Neymar går glip af de kommende Champions League 1/8-finaler mod Manchester United - der er håb om at han kan være tilbage til en eventuel kvartfinale i turneringen.

Neymar fortalte også, at han havde overvejet at aflyse den stort anlagte fødselsdagsfest på grund af skaden. Efter flere samtaler med sin venner havde han alligevel besluttet at gennemføre festlighederne, lød det.

Holdkammeraten Angel Di Maria og frue. Foto: THOMAS SAMSON Vis mere Holdkammeraten Angel Di Maria og frue. Foto: THOMAS SAMSON

Holdkammeraterne Marco Verratti (tv.) og Gianluigi Buffon. Foto: THOMAS SAMSON Vis mere Holdkammeraterne Marco Verratti (tv.) og Gianluigi Buffon. Foto: THOMAS SAMSON

Holdkammeraten Thiago Silva og frue. Foto: THOMAS SAMSON Vis mere Holdkammeraten Thiago Silva og frue. Foto: THOMAS SAMSON

Temaet for aftenen var 'rødt'.

Det betød, at gæsterne skulle være iklædt rødt tøj - så det kom holdkammerater som Kylian Mbappé, Edinson Cavani, Angel di Maria, Gianluigi Buffon, Dani Alves og træner Thomas Tuchel anstigende i.

Neymar benyttede også sin tale til at takke dem i den svære tid.

»Alle atleter ved, hvor hårdt det er. De giver mig al den nødvendige styrke til at hjælpe mig til at komme tilbage så hurtigt som muligt,« sagde Neymar i sin tale til festen, hvor også søsteren Rafaella som altid var med:

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Rafaela (@rafaella) den 4. Feb, 2019 kl. 1.42 PST

Neymar med sin mor og søn. Foto: THOMAS SAMSON Vis mere Neymar med sin mor og søn. Foto: THOMAS SAMSON

Det er anden gang inden for kort tid, at den nu 27-årige brasilianer bliver skade noget nær det samme sted.

I denne omgang blev han skadet i en pokalkamp for PSG, der efterfølgende hidkaldte et stort udvalg af eksperter til at kigge på klubbens allerstørste stjerne.

En delegation fra det brasilianske fodboldforbund ankom således også til Paris.

Uden Neymar tabte PSG i øvrigt i weekenden til Lyon - det var klubbens første nederlag i denne sæson.