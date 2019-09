Det er svært at overse Neymar.

Tirsdag kom han for sent til træning med sin klub Paris Saint-Germain, og det blev heller ikke overset af den tilstedeværende presse.

Superstjernen havde dog fået lov af cheftræner Thomas Tuchel, skriver flere medier, herunder RMC og L'Équipe.

Den 27-årige brasilianer var nemlig en tur på politigården, hvor han skulle afhøres i forbindelse med en sag, hvor han slog en Rennes-tilhænger efter PSGs pokalnederlag i finalen mod netop Rennes.

Neymar til PSG-træning den 24. september 2019. Foto: STEPHANE DE SAKUTIN Vis mere Neymar til PSG-træning den 24. september 2019. Foto: STEPHANE DE SAKUTIN

Det skete den 27. april, og den forurettede part er allerede blevet afhørt i sagen.

Foråret og sommeren har ikke just været opløftende for Neymar, der endte med at være anklaget for voldtægt af en ung brasiliansk kvinde. Samtidig ville han væk fra sin klub PSG, hvilket ikke lykkedes.

Til gengæld har han haft en kanonstart på sæsonen, hvor det er blevet til to afgørende mål i to kampe.

Hændelsen ved pokalfinalen kostede Neymar tre spilledages karantæne.