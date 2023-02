Lyt til artiklen

Den brasilianske fodboldstjerne Neymar har forstuvet anklen og pådraget sig en ledbåndsskade.

Det oplyser hans klub, Paris Saint-Germain, på sin hjemmeside.

Det så da også voldsomt ud, da superstjernen søndag vrikkede rundt på sin ankel i PSGs opgør mod Lille.

Neymar havde tydeligt ondt og var i tårer, efter han blev nedlagt ved midtercirklen kort inde i anden halvleg og måtte blive båret fra banen.

Neymars ankel. Foto: FRANCK FIFE

PSG nævner ikke mere om skadens omfang, men skriver blot, at Neymar nu skal gennemgå yderligere tests i starten af næste uge.

Skaden til verdensstjernen kommer på et tidspunkt, hvor PSG har det ene ben ude af Champions League efter et nederlag hjemme til Bayern München i den første ottendedelsfinale med 1-0.

Nu er det op til klubbens andre kæmpe stjerner i Lionel Messi og Kylian Mbappe at forsøge at komme tilbage mod de tyske mestre, og forsøge gå videre i den fineste europæiske turnering for klubhold, som PSG aldrig har formået at vinde før.

Neymar havde ellers gang i en fremragende kamp søndag, inden han måtte blive båret fra banen. Han lagde op til Kylian Mbappés føringsmål og få minutter senere scorede han selv til 2-0.

Siden Neymar blev skiftet ud, kom Lille dog foran med 3-2. Den dramatiske kamp var dog slet ikke slut der, for både Mbappé og Lionel Messi fandt netmaskerne igen, så PSG vandt kampen 4-3.

Meget kan tyde på, at Neymar nu kan misse returopgøret mod Bayern München, som spilles på 8. marts på Allianz Arena i München