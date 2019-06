Den brasilianske superstjerne Neymar er fredag blevet politianmeldt for voldtægt.

Det skriver det brasilianske medie UOL Esporte.

Politianmeldelsen viser, at voldtægten angiveligt skulle have fundet sted 15. maj i Paris.

Kvinden, der har politianmeldt Neymar, er anonym og har ikke ønsket at stå frem med navn. Men hun skulle angiveligt have mødt Neymar på Instagram, hvor de to havde talt sammen gennem en fælles ven.

Efter længere tids skriverier bestemte kvinden sig for at rejse til Frankrig, hvor Neymar angiveligt havde tilbudt at betale for både rejse og logi.

Her boede kvinden på et hotel centralt i Paris. Og det var på hotellet, at Neymar angiveligt var mødt op i beruset tilstand. Han skulle, ifølge anmeldelsen, have opført sig både voldsomt og aggresivt overfor kvinden.

Hun skulle angiveligt også have været så bange for at anmelde hændelsen, at hun først henvendte sig til politiet to dage efter, hun var kommet tilbage til Brasilien.

Neymar og hans lejr har endnu ikke udtalt sig om sagen.