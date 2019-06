Neymar skal angiveligt have voldtaget kvinde i Paris, skriver brasiliansk medie på baggrund af politirapport.

Den 27-årige brasilianske fodboldstjerne Neymar beskyldes for at have voldtaget en kvinde i Paris.

Det skriver det brasilianske medie Globo, der har fået indsigt i anklagerne mod angriberen via en politianmeldelse indgivet i den brasilianske storby São Paulo.

Repræsentanter for Neymar har endnu ikke kommenteret på anklagerne. Man afventer angiveligt de nærmere detaljer om anklagen.

Fodboldspillerens far, Neymar Senior, har dog udtalt sig til et lokalt nyhedsmedie i São Paulo.

- Hvis ikke vi kommer frem til sandheden hurtigt, så kan det her komme ud af kontrol, siger han ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Han tilføjer, at man er klar til at fremlægge korrespondancen mellem Neymar og kvinden, da "der ikke er nogen tvivl om, at det var en fælde".

Neymars klub, Paris Saint Germain, har ikke kommenteret på anklagen.

