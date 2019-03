Et spark, en arm, der bliver ramt, en omdiskuteret VAR-dom, et sent afgørende straffespark og endnu et utidigt Paris Saint-Germain-exit fra Champions League.

Det var mere end en rasende Neymar Jr. kunne bære, da den brasilianske superstjerne i aftes så sin klub endnu engang smide Champions League-drømmen på gulvet.

»Det er skammeligt!« skriver en tydeligt vred og skuffet Neymar Jr. efter kampen i aftes i Paris på sin Instagram-profil, hvor han har 112 millioner følgere:

»Alligevel lader de fire fyre, som ikke forstår fodbold, se langsom gengivelse på video. Dette sker bare ikke!«

Neymar på VIP-pladserne. Foto: CHRISTIAN HARTMANN Vis mere Neymar på VIP-pladserne. Foto: CHRISTIAN HARTMANN

Det er dommer Damir Skomina beslutning om at tildele Manchester United et straffespark i kampens sidste minutter, som blev omsat til Premier League-giganternes 3-1-scoring, som Neymar Jr. er dybt frustreret over.

Takket være overtids-straffescoringen til Manchester United blev den brasilianske superstjerne og det stenrige PSG-slæng hældt ud med badevandet i 1/8-finalen for tredje år i streg.

»Hvordan i alverden skal han tage hånden ud, når han har ryggen til! Åh, I kan bare fucke af!« fortsætter den harmdirrende svada fra Neymar Jr., som var skadet og måtte se til - i sit flotteste bling-bling-superstjerne-tøj - fra tribunen.

Det var United-backen Diogo Dalots halv-desperate afslutning fra kanten af feltet, der ramte Presnel Kimpembe, som var sprunget op luften med ryggen til, på armen, som udløste straffesparket. Se episoden i videoen øverst.

Presnel Kimpembe og PSG-stjerner i skuffelse. Foto: FRANCK FIFE Vis mere Presnel Kimpembe og PSG-stjerner i skuffelse. Foto: FRANCK FIFE Dommer Damir Skomina VAR-vurderer. Foto: BENOIT TESSIER Vis mere Dommer Damir Skomina VAR-vurderer. Foto: BENOIT TESSIER

Efter at have set episoden, som i første omgang virkede harmløs, på VAR-skærmen, dømte dommeren straffespark til udeholdet, som via Marcus Rahsford omsatte det til det afgørende mål i kampen.

PSG havde vundet det første opgør på Old Trafford 2-0, og lignende en (selv-)sikker samlet vinder, men fra start i kampen gik det galt, da holdet fik en scoring imod sig. De franske stjerner kæmpede sig dog tilbage i opgøret og stod til at avancere mod et skadesplaget United-mandskab, da straffesparksepisoden fandt sted.

»Vi var på vej mod noget godt, men alligevel sluttede det her i 1/8-finalen igen. Sådan er fodbold, og jeg håber, at vores fans kan tilgive os,« siger Neymars Jr.'s landsmand og PSG-anfører Thiago Silva.

Mens nederlaget var en gigantisk skuffelse for Paris Saint-Germain, som er helt suveræne i hjemlandet og storsatser på at vinde Champions League, så var det omvendt en stor triumf for Manchester United og midlertidig manager Ole Gunnar Solskjær. Læs mere om det her.

Neymars Instagram-opdatering. Vis mere Neymars Instagram-opdatering.