Neymar er blevet sat i forbindelse med et skifte tilbage til Barcelona, der angiveligt drømmer om, at superstjernen skal afløse Lionel Messi.

Men det kan catalanerne godt glemme alt om.

For Neymar skal ingen steder. Det fastslår Paris Saint-Germain-spilleren nu i et interview, som klubben bringer på sin hjemmeside.

»Jeg bliver i PSG i næste sæson. Og det er med ambitionen om at vende tilbage til Champions League-finalen - og denne gang at vinde den.«

Neymar og PSG tabte Champions League-finalen til Bayern München, men drømmen om pokalen med de store ører lever fortsat hos brasilianeren. Foto: MANU FERNANDEZ Vis mere Neymar og PSG tabte Champions League-finalen til Bayern München, men drømmen om pokalen med de store ører lever fortsat hos brasilianeren. Foto: MANU FERNANDEZ

»Jeg kan godt lide idéen om at gøre alt for at skrive mit navn ind i klubbens historiebøger,« siger Neymar.

Brasilianeren understreger samtidig, at PSGs deltagelse i Champions League-finalen - hvor det blev til et nederlag på 0-1 til Bayern München - bekræfter, at PSG er på rette vej og på et tidspunkt vil stå med den mest eftertragtede pokal i klubfodbolden.

»Hvis folk tvivlede på, om PSG er en stor europæisk klub, så døde den tvivl i Lissabon (hvor finalen blev spillet, red.),« siger Neymar.

Neymar har spillet i Paris Saint-Germain siden sommeren 2017, hvor pariserne købte ham af Barcelona for cirka 1,5 mia. kr.