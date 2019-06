Nu er der nye detaljer i sagen mod Neymar.

Retssagen mod den brasilianske fodboldspiller Neymar fortsætter på fuld tryk.

Nu er både han og Najila Trindade begge blevet afhørt, og der er kommet nye detaljer frem om den mystiske nat i Paris.

Og så er der blevet offentliggjort en sms-korrespondance mellem de to, skriver L'Equipe.

Foto: LUCAS LANDAU Vis mere Foto: LUCAS LANDAU

En hed nat på et hotel i Paris udviklede sig hurtigt til et mareridt for fodboldstjernen Neymar og modellen Najila Trindade, for dagen efter anklagede hun ham for voldtægt.

Den 27-årige angriber har efterfølgende været ude og hårdt afvise anklagen og fastholde, at det er 'en fælde', og at der er tale om 'et afpresningsforsøg'.

I går blev Neymar så afhørt af brasiliansk politi i hele fem timer. Ifølge den offentlige anklager Flavia Cristina Merlini svarede Neymar på alle politiets spørgsmål og fortsatte med at benægte alle anklager.

Najila Trindade dukkede også op til afhøring, hvor hun fortalte politiet, at Neymar var 'tydeligt fuld', da de var på hotellet. Han blev derefter meget aggressiv og voldtog hende.

Advokat Danilo Garcia de Andrade bærer her Najila Trindade ud til sin bil, efter hun har afgivet vidneforklaring. Foto: AMANDA PEROBELLI Vis mere Advokat Danilo Garcia de Andrade bærer her Najila Trindade ud til sin bil, efter hun har afgivet vidneforklaring. Foto: AMANDA PEROBELLI

Ifølge L'Equipe fortalte Neymar til politiet, at kvinden bad om 'at blive spanket', og at den seksuelle akt altså foregik i overensstemmelse.

Da Neymar kom ud fra den lange afhøring, benyttede han lejligheden til at sige tak.

»Jeg vil gerne takke jer for al den støtte og alle beskederne, som jeg har modtaget. Jeg er rolig. Sandheden kommer altid frem før eller siden. Det eneste, jeg ønsker, er, at denne historie slutter så hurtigt som muligt,« sagde Neymar, inden han kørte væk i en bil eskorteret af politiet.

Den spanske avis Marca har også bragt flere billeder, der viser samtaler mellem Neymar og Najila Trindade både før og efter deres nat sammen.

Neymar forlader politistationen i Sao Paulo omgivet af politi og sikkerhedsfolk. Foto: LUISA GONZALEZ Vis mere Neymar forlader politistationen i Sao Paulo omgivet af politi og sikkerhedsfolk. Foto: LUISA GONZALEZ

Najila Trindade skulle angiveligt have sendt billeder af sin krop, der er fyldt med blå mærker, til Neymar.

»Men de blå mærker er din egen skyld. Haha. Du bad selv om dem,« svarede Neymar angiveligt tilbage.

»Er du skør? Jeg bad dig om at stoppe, og du har ikke engang sagt undskyld,« svarede Najila tilbage.

Lige nu burde Neymar forberede sig til at spille Copa America med Brasilien, men han blev skadet i en kamp mod Qatar, og han misser derfor mesterskabet.