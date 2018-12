Niels Frederiksen har med undtagelse af Elias Sørensen kun spillere fra danske klubber med på træningslejr.

Den 19-årige dansker Elias Sørensen, der er topscorer for Premier League-klubben Newcastles U23-hold, er med i den U21-landsholdstrup, som skal på træningslejr i Mexico i januar.

Han er den eneste af de 23 spillere i truppen, der til daglig spiller i en udenlandsk klub. De resterende spillere gør sig i Superligaen eller 1. division.

Det skyldes, at U21-landsholdets træningslejr ligger mellem 10. og 20. januar, hvor flere af de udenlandske ligaer er i fuld gang.

Elias Sørensen har scoret 11 gange i indeværende sæson. Han håber, at turen til Mexico kan bringe ham tættere på en plads i sommerens trup til U21-EM.

- Jeg håber at få en god oplevelse og se, hvordan man gør det på U21-landsholdet. Forhåbentlig kan jeg vise mig frem til landstræneren, så han bliver klar over, hvad jeg kan bidrage med.

- Jeg føler, jeg har målnæsen, og det synes jeg også, man kan se på statistikkerne fra denne sæson. Hvis der lander en bold inde i feltet, er jeg rimelig sikker på, at jeg står derinde til at prikke den ind, siger han til bold.dk.

Tidligere i karrieren han spillet én kamp for U19-landsholdet og én kamp for U17-landsholdet.

Da de fleste af stamspillerne på U21-landsholdet til daglig spiller i udenlandske klubber, skal turen til Mexico blandt andet bruges til at se en række spillere fra årgang 1998 og 1999 an, da de også har alderen til at spille med på U21-landsholdet efter sommerens slutrunde.

- Man skal ikke se turen som en forberedelsestur til EM, men en mulighed for at komme til at arbejde lidt ekstra med de spillere, som er i danske klubber.

- Det gælder både dem, som er faste på U21-landsholdet, som vi sagtens kan arbejde med, selv om mange af deres kolleger ikke er der, men det handler også om at se den næste generation an, siger Niels Frederiksen til Ritzau.

Selv om Robert Skov til daglig spiller i Superligaen, bliver FCK-stjernen i Danmark for at for at forberede sig til forårssæsonen.

Niels Frederiksens trup til træningslejren i Mexico ser ud som følger:

* Målmænd: Jacob Prytz (Næstved), Oskar Snorre (Lyngby) og Peter Vindahl (FC Nordsjælland).

* Forsvar: Victor Nelsson (FC Nordsjælland), Joel Kabongo (Brøndby), Rasmus Nicolaisen, Mads Døhr Thychosen, Alexander Munksgaard (alle tre FC Midtjylland), Jonas Bager (Randers), Stefan Gartenmann (Sønderjyske) Mads Roerslev (FC København) og Daniel Anyembe (Esbjerg).

* Midtbane: Jens Stage (AGF), Oliver Abildgaard, Magnus Christensen, Rasmus Thellufsen (Alle tre AaB), Magnus Kofod (FC Nordsjælland), Carlo Holse (FC København), Magnus Mattsson (Silkeborg), Mathias Kristensen (Esbjerg) og Gustav Marcussen (Lyngby).

* Angreb: Nikolai Laursen (Brøndby) og Elias Sørensen (Newcastle).

/ritzau/