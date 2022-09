Lyt til artiklen

De måtte flygte for livet, og flere kom til skade.

En dramatisk hændelse før det store Premier League-opgør mellem Liverpool og Newcastle onsdag aften har rystet Newcastles medejere Mehrdad Ghodoussi og Amanda Staveley.

De to prominente Newcastle-folk befandt sig i Stanley Park, som var fyldt med fans på vej til kampen på Liverpools stadion, Anfield, da to elefanthueklædte mænd på en motorcykel kørte vildt gennem folkemængden.

»Motorcyklen drønede forbi lige ved siden af os, og kunne nemt have ramt os. Det var skræmmende. Amanda var ret rystet, men faldt til ro, da hun var kommet ind på stadion. Det kunne være endt ret galt, hvis motorcyklen var kørt direkte ind i folkemængden,« fortæller Mehrdad Ghodoussi til Daily Mail.

Hændelsen endte med, at de to elefanthueklædte mænd på motorcyklen styrtede inde i Sanley Park, hvor de blev overmandet af politiet og arresteret.

Vidner fortæller til Daily Mail og andre medier, at en ældre mand kom slemt til skade, mens enkelte andre blev kørt på hospitalet for at blive behandlet for mindre skader.

»Det kunne være endt meget værre. Området var fyldt med fans herunder børn. De kørte ret hurtigt, og man frygtede for folks sikkerhed,« siger den tidligere Premier League-stjerne Danny Mills, som overværede episoden.

Politiet bekræfter episoden over for Daily Mail, og oplyser, at en 30-årig mand, som førte motorcyklen, og en 23-årig passager er anholdt og sigtet for blandt andet at have været påvirket af stoffer under vanvidskørslen.