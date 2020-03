En fodboldfest med kampe hver eneste dag i en måned lyder forslaget fra Newcastle-manager Steve Bruce.

Når det er sikkert at genoptage sæsonen i Premier League, så har Newcastle-manager Steve Bruce et konkret forslag.

Spil kampe hver dag i en måned, så sæsonen kan overstås.

Lige nu er fodbold lukket ned i England frem til minimum 30. april på grund af udbruddet af coronavirus.

Fodboldpausen betyder, at der bliver kort tid til at afvikle sæsonen, hvis eller når den kan påbegyndes igen.

Den kan i hvert fald ikke afsluttes i midten af maj som oprindeligt planlagt.

- Vi er nødt til at prøve at få fuldført sæsonen, koste hvad det vil. Det ønsker alle, siger Steve Bruce i et interview med den engelske avis Daily Telegraph.

Han er parat til at spille tre kampe om ugen med Newcastle.

- Vi kan lave en fodboldfestival i en måned med kampe hver dag, hvor holdene spiller to eller tre kampe om ugen.

- Det er ikke ideelt, men når vi kan spille 10-15 kampe i december og starten af januar, så kan vi også klare dette for at fuldføre denne sæson, mener Newcastle-manageren.

Den tidligere Manchester United-stopper vurderer, at man for at få en sommerferie nok skal skubbe næste sæson og måske få droslet ned på antallet af pokalkampe.

- Det betyder sandsynligvis, at starten på næste sæson skal udsættes. Vi må sandsynligvis også droppe en af pokalturneringerne og klare os uden en vinterpause.

- Men det er muligt. Uanset hvad skal vi finde en måde at gøre det på, insisterer Steve Bruce.

Newcastle er nummer 13 i Premier League med ni kampe tilbage at spille. Holdet er også videre til kvartfinalen i FA Cuppen, hvor holdet hjemme skal møde Manchester City.

Det Engelske Fodboldforbund (FA) meddelte torsdag, at man har indstillet alle kampe i de lavere amatørrækker. Ingen hold rykker op eller ned i de rækker.

Det gælder dog ikke i de øverste rækker, heriblandt Premier League.

/ritzau/