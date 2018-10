Real Madrid er på udkig efter en ny cheftræner, og det får Gary Neville, der er kommentator på Sky Sports, til at tvivle på, om Tottenham nu kan holde på deres succesfulde manager.

Bestyrelsen i Tottenham svigtede nemlig Mauricio Pochettino i denne sæsons transfervindue ved ikke at skrive kontrakt med nye topspillere, og det har fået den argentinske træner til at sætte spørgsmålstegn ved bestyrelsesformand Daniel Levys ambitioner.

Ifølge Gary Neville skal det ses som en advarselslampe. Han mener, at udmeldingerne fra Pochettino tyder på, at han kan være på vej til at forlade klubben til fordel for Real Madrid.

»Jeg vil sige, at jeg ville være en smule bekymret over Mauricio Pochettinos udtalelser. Inden kampen sagde jeg, at det kunne være første skridt på vejen til at forlade klubben, og Real Madrids træner er blevet fyret i aften,« sagde Neville til Sky Sports i søndags og tilføjede:

»Hvis man er Real Madrid, så tænker man, hvor kan jeg få en træner? Hvor er den næste træner? Han taler spansk og har været træner i La Liga. Det er et attraktivt job for alle i fodboldverdenen.«

Gary Neville peger på, at Pochettino har været klar over betingelserne i Tottenham fra starten.

»Han kendte de grundlæggende regler, inden han trådte til. Han ville ikke få 4-5 mia.(til spillerindkøb, red.), da han skiftede til Tottenham. Da han tog jobbet kendte han til Daniel Levy, bestyrelsen i Tottenham og begrænsningerne. Så mit syn på sagen er, at han sandsynligvis vil forsøge at få et job på et højere niveau, fordi han fortjener det, da han er en fremragende træner,« siger han og tilføjer:

»Det næste niveau er tilgængeligt i den nok bedste klub i fodboldverdenen i form af Real Madrid. Der vil få mange trænere til at overveje, om det er tid til at tage skridtet videre. Jeg tror, at Tottenham vil få et rigtig stort problem, hvis Real Madrid vil have ham.«

Foto: PIROSCHKA VAN DE WOUW Vis mere Foto: PIROSCHKA VAN DE WOUW

Ifølge Neville er det også værd at bemærke timingen for Pochettinos kritik af ledelsen.

»Skyldes timingen, at der er kommet et ledigt job?,« spørger han retorisk og tilføjer:

»Pochettino har altid holdt godt fast i partilinjen. Vi ved, hvordan Tottenham er i forhold til at være ret konservative og pragmatiske med deres forbrug, og hvad de er i stand til. Men han har altid håndteret sagerne godt og ikke forholdt sig til spørgsmål om, hvorfor han ikke kan bruge penge i samme omfang som andre klubber gør.«

Gary Neville tror altså på, at argentineren er på vej væk fra Spurs.

»Mauricio Pochettino er en fremragende træner, men på et tidspunkt vil han være træner for en af de største klubber i Europa. Der er et par stykker for tiden, hvor man kan forestille sig, at de vil foretage udskiftninger på trænerposten i løbet af de næste 12 måneder. De vil kigge på ham, og han vil vide, at de kigger på ham,« siger han og tilføjer:

»For mig føles det som om, at han er ved at lægge den første del af fundamentet for et skifte væk.«

Gary Neville er tidligere Manchester United-spiller og nåede at spille 400 kampe i den bedste engelske række i sin aktive karriere.

Denne artikel er leveret af ronaldo.com