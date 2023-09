Bekymring og skuffelse over Rasmus Højlund og de øvrige nye stjernekøb.

Manchester United-legenden Gary Neville hælder benzin på den flammende kritik, der brænder under storklubben efter en elendig sæsonstart, som har budt på blot to ikke-overbevisende sejre i fem kampe i Premier League.

»Der var en følelse af, at Manchester United havde fået handlet tidligt i transfervinduet, og det var godt, men jeg var bekymret for, at de spillere, de havde hentet, ikke ville forbedre dem i forhold til sidste sæson,« siger Gary Neville i sin podcast efter 1-3-ydmygelsen på Old Trafford

Klubledelsen kan ellers ikke anklages for at nøle på transfermarkedet, hvor Rasmus Højlund blev hentet ind til frontkæden og Mason Mount til midtbanen.

Men det er måden, Manchester United har brugt knap svimlende to milliarder kroner på forstærkninger denne sommer, der langt fra imponerer Gary Neville.

Den nuværende populære tv-ekspert havde foretrukket Harry Kane frem for den relativt ukendte 20-årig dansker med en enkelt sæson i Atalanta på cv'et, som endte med at blive stjerneangriber-købet for De Røde Djævle.

Dermed er Nevilles forhåbninger på Manchester Uniteds vegne om at spille med om guldet forduftet:

»Jeg troede ikke et sekund på, at United kunne udfordre Manchester City og Arsenal med de spillere, de ha hentet. Det ville have krævet køb af Harry Kane-typen eller Declan Rice. Men de havde ikke pengene til at lave den slags transferkøb,« siger Gary Neville.