Målmanden Manuel Neuer er vendt stærkt tilbage efter en skade. Med ny kontrakt bliver han i Bayern et år mere.

Stjernekeeperen Manuel Neuer har forlænget sin kontrakt med Bayern München, hvilket betyder, at han bliver i klubben frem til sommeren 2025.

Det meddeler Bayern München tirsdag på sin hjemmeside.

Den 37-årige målmand har spillet for Bayern siden 2011 og blev seks år senere udnævnt til anfører.

Han vendte i oktober tilbage på banen efter at have været ude med en knæskade i ti måneder.

- Jeg er glad for at blive i Bayern endnu et år, siger Neuer til klubbens hjemmeside.

- Det er enormt sjovt for mig at være på banen med det her hold.

Manuel Neuer har med Bayern München vundet Champions League to gange og Bundesligaen 11 gange. I 2014 stod han ligeledes i målet, da Tyskland tog VM-titlen.

Klubbens målmandsreserve, 35-årige Sven Ulreich, har samtidig også forlænget sin kontrakt med Bayern München.

Ulreich, der nåede at stå en del kampe i Neuers fravær, har ligeledes fået en kontrakt frem til sommeren 2025.

Bayern München ligger med 32 point aktuelt nummer to i Bundesligaen, mens Bayer Leverkusen fører ligaen med 34 point.

Neuer og Bayern München tager onsdag imod FC København i Champions League.

/ritzau/