Chelsea er i ny modvind.

Klubben er i øjeblikket ramt af massive sanktioner fra de engelske myndigheder som følge af russiske Roman Abramovichs ejerskab.

Chelsea må blandt andet ikke sælge billetter til sine fans, og det gælder også lørdagens FA Cup-kamp mod Middlesbrough på udebane.

Og derfor mener klubben, at Middlesbrough heller ikke må have fans på sit eget stadion, når Chelsea ikke kan have udefans med 'efter længerevarende diskussioner med myndighederne'

Foto: John Sibley Vis mere Foto: John Sibley

'Det er vigtigt for turneringen, at kampen bliver afviklet, men det er med ekstrem modvillighed, at vi beder det engelske fodboldforbund om at afvikle kampen bag lukkede døre på grund af sportslige integritet,' lyder det fra Chelsea i en pressemeddelelse.

Det standpunkt – og bemærkningen om 'sportslig integritet' især – har fået nettet til at koge blandt journalister og fans. Her er et udpluk:

'Fuck af med jer'

'Skamfuldt!'

'Det her er virkelig ynkeligt'

'Fuldstændig latterligt – hvorfor skal det gå ud over Middlesbrough?'

'Sportslig integritet … Hvad med menneskelig integritet?'

'Det er så pinligt'

Udover billetter må klubben hverken købe eller sælge spillere, forlænge kontrakter eller sælge merchandise. Flere har spekuleret i, om klubben reelt kan gå konkurs grundet sanktionerne, der vigtigst af alt betyder, at Abramovich ikke må sælge klubben, som han ellers havde håbet på.

Abramovich var en af i alt syv russiske oligarker, som fik indefrosset sine værdier, da den britiske regering slog ned efter den russiske invasion af Ukraine.