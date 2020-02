Herhjemme i regnramte og februargrå Danmark har vi kendt til Martin Braithwaite, siden han for 7-8 år tilbage brød igennem hos Esbjerg - med høj fart og højt hår.

Men ude i den fodboldverden er langt de fleste først blevet opmærksom på den 28-årige dansker efter hans små-sensationelle skifte til selveste FC Barcelona.

Og én af de mest gennemgående reaktioner fra fodboldfansene derude i verden går på, at Martin Braithwaite faktisk ligner en anden.

På Twitter vrimler det med folk, der mener, at Martin Braithwaite må være popsangeren Chris Browns hemmelige tvilling. Herunder et udpluk af sammenligningerne:

30-årige Chris Brown var én af 00'erne og 10'ernes mest populære kunstnere - og i 2011 blev han belønnet med en Grammy for årets r'n'b-album. Amerikaneren har solgt over 100 millioner plader, hvilket placerer ham højt på listen over verdens bedst-sælgende musikere.

Men alligevel er det måske ikke så flatterende en sammenligning for Martin Braithwaite. For Chris Browns ry fik en ordentlig ridse i lakken, da han i 2009 blev anholdt for vold mod sin daværende kæreste - popprinsessen Rihanna. Brown havde under en køretur slået hende og taget kvælertag på hende samt truet med at ville slå hende ihjel, når de kom hjem.

Da de kom hjem, råbte Rihanna efter hjælp, og nogle årvågne naboer fik ringet efter politiet. Dommen til Chris Brown lød på fem års betinget fængsel, samfundstjeneste og deltagelse i anti-voldskurser.

Så går det trods alt noget mere fredeligt til hos Martin Braithwaite, der i et nyt og eksklusivt intervew til B.T. afslører, at han er meget troende og skylder Gud stor tak for skiftet til FC Barcelona.