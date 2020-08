Den brasilianske fodbold-superstjerne Neymar måtte endnu en gang sande, at heller ikke denne sæson skulle det lykkes Paris Saint-Germain at vinde det Champions League-trofæ den gigarige franske klub sådan higer efter.

Og efter aftenens 0-1-nederlag til FC Bayern i finalen i Lissabon lod Neymar følelserne få frit løb.

Tårerne trillede ned ad kinderne på brasilianeren, der blev trøstet af både modstandere, holdkammerater og træner.

Men hvis han i omklædningsrummet griber mobilen og leder efter sympati på de sociale medier, går han i den grad forgæves.

For her hygger man sig gevaldigt over Neymars tårer. En hurtig tur på Twitter giver masser af eksempler på dette. Herunder et par stykker:

Intet er bedre end at se den lille rotte græde

Neymar græder? Skyd det direkte ind i mine årer

Neymar, der græder - det er hans bedste aktion i hele kampen. Hvor mange spillere kan græde som ham. Verdensklasse-tårer fra brasilianeren.

Det er den slags 'content', jeg elsker at se...Neymar, der græder igen, eftet at han har prøvet at snyde dommeren hele aftenen. Han gjorde absolut intet rigtigt i den største kamp i klubbens historie.

At se Neymar græde bringer glædestårer i mine øjne.

Neymar er et yndlingoffer for fodboldfans på de sociale medier - og det er primært på grund af hans teatralske opførsel, når der bliver begået frispark mod ham.

Det blev i øvrigt den tidligere PSG-spiller Kingsley Coman, der blev matchvinder i aftenens kamp - og han sikrede dermed Bayern München klubbens sjette Champions League-triumf.