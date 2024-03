Victor Nelsson blev udvist, da Galatasaray slog Sparta Prag 3-2. Mika Biereth scorede for Sturm Graz.

Brian Priske og Sparta Prag var torsdag tæt på et glimrende resultat i første møde med Galatasaray i Europa Leagues slutspil.

Men i slutfasen lynede den argentinske angriber Mauro Icardi og sikrede tyrkerne en 3-2-sejr.

Hjemmeholdet fik sin danske stopper Victor Nelsson sendt tidligt i bad efter godt en times spil for et trække i nødbremsen ved stillingen 2-1.

Sparta Prags danske målmand, Peter Vindahl, så skidt ud, da Kerim Demirbay efter knap 20 minutter sparkede Galatasaray foran 1-0, men siden var han, landsmanden Asger Sørensen og resten af det tjekkiske mesterhold skarpere.

Angelo Preciado udlignede til 1-1 med et flot langskud i starten af en livlig anden halvleg, inden Galatasaray genoprettede sin føring efter et kraftigt afrettet hug fra den belgiske veteran Dries Mertens, som totalt snød Vindahl.

Kort efter røg Nelsson ud, og få minutter senere udlignede den tjekkiske landsholdsangriber Jan Kuchta på et hovedstød efter et syleskarpt indlæg af målscorer Preciado.

Sparta Prag fik knap 20 minutter i overtal, inden også tjekkerne blev ramt af et rødt kort, og med den ekstra plads på banen fandt Icardi i overtiden frem til et sent sejrsmål.

Der er returkamp i Prag om en uge, og den samlede vinder går videre til Europa Leagues ottendedelsfinaler.

Her kommer Morten Hjulmand og Sporting formentlig også til at optræde. Torsdag vandt portugiserne 3-1 hos schweiziske Young Boys.

I Conference League ligger også Sturm Graz til avancement efter 4-1 over Slovan Bratislava torsdag.

Den danske U21-landsholdsangriber Mika Biereth, der er udlejet fra Arsenal, åbnede ballet efter godt tre minutter med en resolut afslutning efter et glimrende opspil. Siden kom også William Bøving på banen for Sturm Graz.

/ritzau/