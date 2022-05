Andreas Cornelius er noget af et skur, man kan slå sig gevaldigt på i en fodboldkamp.

Sådan har virkeligheden også været for midterforsvareren Victor Nelsson, der har mødt den anden tidligere FCK-spiller i den tyrkiske række, hvor de begge tørner ud for henholdsvis Galatasaray og Trabzonspor.

Sidstnævnte er netop blevet tyrkisk mester, ikke mindst takket være topscorer Andreas Cornelius' mange mål, og Victor Nelsson benytter lejligheden i et interview med det tyrkiske medie Miliyet til at lykønske sin danske kollega, der altså også har været en hård nyser over for landsholdskollegaen.

»Han havde en god sæson og blev mester. Jeg lykønsker ham. Vi spillede mod hinanden i en kamp, ​​vi tabte, og der var lidt hård kamp mellem os. Jeg slog næsten mig selv ihjel. Tillykke til Trabzon, men Galatasaray vender tilbage,« siger Victor Nelsson til det tyrkiske medie.

Galatasaray har nemlig modsat Trabzonspor haft en forfærdelig sæson, som også kostede den legendariske træner Fatih Terim jobbet, men Victor Nelsson har på det personlige plan fået en masse ros for sin første sæson.

Derfor er rygterne om en endnu større klub taget til, men det vil danskeren ikke tænke på.

»Mit fokus er på at spille og vinde vores sidste to kampe. At fokusere på, hvor jeg er, er det, jeg er mentalt forberedt på. Jeg tænker ikke på transfers.«

Victor Nelsson har kontrakt med Galatasaray i fire år endnu.