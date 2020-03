Man må sige, at det ikke lige var Brice Maubleus stjernstund.

Den franske målmand lavede lørdag en af den slags selvmål, der går verden rundt.

Der var kun spillet små 20 minutter af kampen mod Caen, da Grenobles bagerste mand snuppede hovedrollen.

Han samlede en bold op på kanten, at det lille felt, og da han hurtigt skulle kaste den ud til en medspiller, gik det galt.

For i stedet kastede Brice Maubleu bolden mod eget mål. Se det hele udspille sig øverst i artiklen

Og i forsøget på at redde situationen fik Greonoble-målmanden fumlet bolden over stregen, og så kom Caen på 2-0, hvilket endte med at blive slutresultatet.

Få minutter forinden havde hjemmeholdet nemlig bragt sig på 1-0 via et straffespark.

Begge hold ligger midt i den næstbedste franske række, Ligue 2.