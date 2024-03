Det var et glohedt emne i januar.

Skulle Mathias Zanka Jørgensen hjem til Danmark og FC København i stedet for at varme bænken hos Brentford?

Det endte som bekendt med, at Zanka fortsat er på lønningslisten i den London-baserede danskerkoloni i Premier League, og nu afslører Zankas chef, Thomas Frank, så spritnye detaljer om, hvorfor den rutinerede forsvarer blev i Brentford.

»Vi var ikke interesserede i at lade Zanka gå, fordi vi er nødt til at tænke på os selv i forhold til, hvordan truppen ser ud, og vi har haft en del skader i løbet af sæsonen.«

»Jeg ved ikke helt konkret, hvad der har været af tilbud eller ej til ham, men jeg ved bare - jeg tror, det var Phil (Giles, fodbolddirektør i Brentford, red.), der kom og spurgte mig, og vi blev enige om, at det var bedst, han blev her,« fortæller Frank i en presseseance med danske journalister og forklarer, at man til sommer gennemgår truppens sammensætning på ny.

Det var B.T., der i januar kunne afsløre, at FC København undersøgte muligheden for at hente Mathias Zanka hjem til København.

Ifølge B.T.s oplysninger var Mathias Zanka interesseret i at vende tilbage, og efterfølgende bekræftede han i et interview med Discovery, at en FCK-retur under Jacob Neestrup var et interessant skifte.

Men dét skifte satte Brentford altså en tidlig stopper for.

Og det selv om den danske midtstopper ikke spiller synderligt meget for London-klubben, hvor der er fem stoppere til to eller tre pladser i startopstillingen.

»Zanka har gjort det godt og træner godt, han er en vigtig del af gruppen på alle mulige måder.«

»Det er vigtigt, at han byder ind med de andre ting, han har. Hans lederskab og erfaring i at skubbe til kulturen og til de unge spillere, og det synes jeg, at han gør rigtig godt,« pointerer den danske Premier League-træner og roser Zanka for at have stor forståelse for sin rolle.

Zanka forlængede i 2023 sin aftale med Brentford, så parterne har papir på hinanden til sommeren 2025.

Men dét kan ændre sig i sommerens transfervindue.