Hverken Raheem Sterling, Pep Guardiola eller nogle andre kunne forstå, hvad der skete med få minutter tilbage af kvartfinalen mellem Manchester City og Lyon.

De engelske favoritter var bagud 2-1 med få minutter igen, men så lignede det, at Sterling skulle bringe balance i regnskabet. Men, men, men...

I stedet for at trille bolden ind i det tomme mål, formåede den engelske stjerne at banke bolden langt ud på tribunerne.

Sekunder senere lå bolden så nede i det andet net, da Moussa Dembele gjorde det til 3-1 og sikrede franskmændene en plads i semifinalen.

Se den vilde afbrænder i videoen øverst i artiklen.

Det er tredje gang i streg, at Pep Guardiolas mandskab ryger ud i kvartfinalen i Champions League.

Dermed er det Lyon, der får æren af at møde Bayern München i den ene semifinale. I den anden mødes RB Leipzig og Paris Saint-Germain.

Det er første gang i Champions Leagues historie, at semifinalerne er helt uden engelske, italienske og spanske klubber.