Vejles Kjartan Finnbogason er topscorer i NordicBet Ligaen, men det var ikke til at se, da vejlenserne tirsdag aften atter var i kamp efter corona-pausen.

På hjemmebane tabte Vejle højst overraskende 1-2 til Skive.

Men det var ikke det mest chokerende i kampen.

Det var derimod Kjartan Finnbogasons gigantiske afbrænder, som du kan se øverst i denne artikel.

Helt alene i det lille felt - og fuldstændig upresset - skulle topscoreren bare trille bolden ind over stregen. Men på en eller anden måde lykkedes det Finnbogason at ramme bolden med hælen og sende den bagud i stedet for.

Kommentatorernes reaktion vidner da også om, at vi her formentlig har at gøre med årets største afbrænder - i hvert fald i NordicBet Ligaen.

Kjartan Finnbogasons helkikser skete ved stillingen 0-2. Vejle fik reduceret fem minutter før tid, men tættere på kom topholdet ikke.

Vejle er dog stadig komfortabelt i front i tabellen, hvor man har ti point ned til Viborg og Fredericia, der ligger á point på andenpladsen. Begge klubber har dog spillet en kamp færre end Vejle.