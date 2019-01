Det har været den værste uge i hans fodboldliv.

Det lagde Cardiffs manager Neil Warnock ikke skjul på som følge af situationen omkring klubbens nyindkøb Emiliano Sala. Spilleren, der fortsat er forsvundet efter et flystyrt omkring Den Engelske Kanal.

»I den ideelle verden tror jeg ikke, jeg kunne tænke mig endnu en kamp,« sagde den 70-årige Warnock på et pressemøde mandag. Han fortalte, at han adskillige gange den sidste uge havde overvejet at stoppe karrieren. Sådan bliver det dog ikke, selvom tanken stadig sidder i hovedet på ham.

»Jeg har tænkt over det 24 timer dagligt den sidste uge. Det er sandt, selv imens jeg sidder her nu. For der er vigtigere ting i livet, ikke? Det er ting som det her, der får dig til at indse det. Men jeg har også indset, at jeg har et job, der skal gøres her. Det er dobbelt så massivt, som det plejer, og det er nu, man skal vise lederskab og gå forrest i det mirakel, der skal skabes,« lød det fra Warnock.

Cardiffs manager Neil Warnock holdt et meget følelsesladet pressemøde mandag. Foto: SCOTT HEPPELL

Sammen med resten af Cardiff-mandskabet møder han Arsenal i Premier League tirsdag, og efter Emiliano Salas forsvinden har både manageren og flere spillere ageret, fortalte han.

»Selv her til morgen (mandag, red.) har jeg talt med League Managers' Associations Sue McCallister. De tilbyder, at man kan tale med nogen. Jeg har søgt professionel hjælp. Det synes jeg, man er nødt til,« sagde Warnock.

Sidst han så den forsvundne fodboldspiller var for halvanden uge siden. Her kom Sala på besøg på træningsbanen, da han skulle igennem det obligatoriske lægetjek inden transferen.

Neil Warnock fortalte mandag, at han her fik talt lidt med Emiliano Sala, der kom i hullede jeans. Noget der blev lavet lidt sjov med.

Emiliano Sala er blevet mindet og hyldet siden styrtet. Foto: LOIC VENANCE

»Der var huller over alt i hans bukser, og han lignede en vagabond. Jeg sagde, han ville passe godt ind på holdet, for vi har nogle stykker, som er på samme måde. Det er det minde, jeg vil have. Vi grinede. Han sagde 'jeg kommer til at score mål for dig', og jeg sagde 'det ved jeg, du vil,« fortalte en rørt Neil Warnock.

Han havde inviteret Emiliano Sala med til at overvære Cardiffs kamp mod Newcastle sidste weekend, men i stedet valgte fodboldspilleren i stedet at flyve til Nantes for at sige farvel til sine tidligere holdkammerater.

Og han skulle også lige hente de sidste ting i sit gamle hjem, inden turen atter gik mod Wales i et privatfly. Men som bekendt nåede Emiliano Sala aldrig frem, da flyet under turen forsvandt fra radaren.

»Jeg bliver ved med at tænke tilbage,« sagde Neil Warnock, der dog i dag ikke bebrejder sig selv, at han ikke pressede mere på for at få Sala til at blive til kampen. Han respekterede, at han ville sige farvel til holdkammeraterne i Nantes.

Inden mange kampe, herunder ved den seneste FA Cup-runde, er der blevet holdt ét minuts stilhed for Emiliano Sala. Her ses Manchester City-spillerne. Foto: JASON CAIRNDUFF

»Jeg takkede ham, og så gik vi hver til sit,« sagde Neil Warnock om optakten til den skæbnesvangre weekend.

I sidste uge meddelte myndighederne at eftersøgningen var indstillet, og at man også nu betragtede sagen som en bjærningsaktion og ikke en redningsaktion.

Siden den officielle eftersøgning blev indstillet, har der været foretaget en privat eftersøgning i vandoverfladen.

Det har været med hjælp fra private både og fiskekuttere, og det sker efter, at 800.000 personer har deltaget i en online-underskriftsindsamling. Adskillige fodboldstjerner, herunder Lionel Messi, startede desuden en GoFundMe-kampagne for at få eftersøgningen i gang igen i håbet om at finde Sala og flyets pilot, David Ibbotson.