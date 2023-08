Denne sommers transfervindue har været vidt forskellige oplevelser som FCK- og Brøndby-fan.

Hos de forsvarende mestre er den ene store profil efter den anden blevet hentet og har tidligt vist sig frem i Superligaen, mens Brøndbys jagt på profiler har budt på flere bump på vejen i form af afvisninger og glippede transfers i sidste øjeblik.

Oveni Brøndbys udfordringer gav klubbens tidligere mestertræner Niels Frederiksen denne weekend et opsigtsvækkende interview til Discovery om transferstrategien i Brøndby, hvor han blandt andet ærgrede sig over sene handler og at han ikke selv var inde over transfers i Brøndby-tiden.

Og noget tyder på, at man i FCK har bemærket dramaet på vestegnen.

Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

For da B.T. mandag aften i Prag spurgte FCK-cheftræner Jacob Neestrup gjorde han sit for - med det der er svært at se som andet end en skjult hentydning til Brøndby-dramaet - at understrege sit tætte og stærke samarbejde med sportsdirektør Peter Christiansen.

»Jeg har klappet PC meget på skulderen, ligesom han har klappet mig meget på skulderen.«

»Vi er i en tid, hvor der bliver snakket meget om sportsdirektører, der handler sent eller tidligt ind, og om træneren er inde over eller ikke er inde over,« lød det fra Neestrup, der fortsatte:

»Til det vil jeg bare sige - for at der skal være ro i stuerne hos dem, der holder med FCK - at de gode og sunde beslutninger, som tages her, de bunder på en fælles forståelse mellem sportsdirektør og cheftræner. Det gør vi meget ud af.«

»Men når det så er sagt, så ved vi selvfølgelig godt, at der er en chef, og det er PC.«

FCK har i dette vindue hentet profiler som Elias Achouri, Jordan Larsson, Mohamed Elyounoussi og Birger Meling, mens det unge målmandstalent Theo Sander også er blevet FCK'er.

Nu resterer der lidt over to uger af transfervinduet, og FCK er godt i gang med at rydde op i truppen.

Blandt andet bekræftede Jacob Neestrup mandag overfor B.T., at reservespilleren Paul Mukairu har fået fri til at afsøge sine muligheder.

Tirsdag aften er der afgørende Champions League-kvalifikationskamp mellem FCK og Sparta Prag.

Opgøret sparkes i gang klokken 19.00, og du kan følge det live på B.T.