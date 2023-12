Uanset hvem Bayern München stiller med, er det et slagkraftigt hold, konstaterer FCK-træner Jacob Neestrup.

På papiret står FC København over for en af sine sværeste opgaver i klubbens historie, når Bayern München onsdag byder velkommen på sin suveræne hjemmebane.

Men FCK-træner Jacob Neestrup mener, at klubben i dag er et sted, hvor man ikke bliver duperet af den slags.

Derfor tror han på, at det danske mesterhold kan blive det bare andet hold, som får point ude mod Bayern München i en Champions League-gruppekamp siden 2014.

- Det handler om at gøre alt, hvad vi kan for at levere en præstation, hvor vi lever op til vores eget potentiale og vores egen kvalitet. Det skal hakkes af først. Får vi gjort det, er det der, muligheden skal ligge, siger han på tirsdagens pressemøde.

- Vi er et sted nu, hvor det er et sultent Champions League-hold, vi sender på banen. Vi ved godt, hvad vi spiller for.

- Der er også den mulighed, at vi kan levere en perfekt præstation og tabe. Men vi er her for at få point, uanset de tal du nævnte der, siger han med henvisning til, at Bayern har hentet 85 point ud af 87 mulige i de seneste 29 gruppekampe på Allianz Arena.

Tidligere tirsdag antydede Bayern-træner Thomas Tuchel kraftigt, at han vil skifte ud på holdet, da Bayern allerede er gået videre som gruppevinder.

Det gør det svært for Neestrup at vide, hvem danskerne kommer til at stå over for.

- Det kan godt være, men så er det heldigt, at vi primært har fokus på os selv. Rasmus Falk skal være Rasmus Falk, og Mohamed Elyounoussi skal være Mohamed Elyounoussi. Så må vi se, hvem der er på banen.

- Uanset hvad møder vi en - må man sige - rimelig stor klub, men de ændrer nok ikke deres spillestil, fordi de skifter en dygtig spiller ud med en anden dygtig spiller, siger han.

FCK er før de sidste runder toer i gruppen med fire point, mens Galatasaray og Manchester United er umiddelbart efter.

Mens præstationerne langt hen ad vejen har været til point mod store modstandere i Champions League-kampene, har de svinget i Superligaen.

Senest tabte københavnerne 1-2 til Viborg i lørdags, men det er ikke udtryk for, at de europæiske kampe er mere motiverende, mener Neestrup.

- Der er kun et FC København, der har prøvet at vinde et mesterskab tre år i træk. Det vil vi gerne gøre.

- Den måde, vi åbnede kampen mod Viborg, var med et meget sultent FCK-hold. Men vi får ikke gjort tingene færdige.

- I de to andre kampe, vi tabte til Silkeborg og FC Midtjylland, var vi for dårlige. Men det har ikke noget med manglende sult at gøre, siger han.

/ritzau/