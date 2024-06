Spillet var langtfra kønt, da FCK fredag spillede sig i Europa med en 2-1-sejr over Randers i playoffkampen.

Det var på ingen måde et sprudlende FC København-hold, der fredag sluttede sæsonen af med at besejre Randers FC 2-1 i Superligaens playoffkamp.

Med sejren har FCK sikret sig en plads i Conference League-kvalifikationen i den kommende sæson.

- Det var en forfærdelig kamp at komme igennem, men vi fik det resultat, vi kom efter, og det var det eneste, det handlede om, siger FCK-træner Jacob Neestrup til klubbens hjemmeside.

- Jeg synes, at man allerede fra starten kunne se, at det var nervøst og forkrampet, men det var bestemt ikke motivationen, der fejlede noget. Der var bare vanvittigt meget på spil, og vi lavede også et par flotte mål, men ellers er det ikke en kamp, jeg vil gå i detaljer med.

FCK endte med at skulle spille playoffkampen mod vinderen af nedrykningsspillet, Randers, fordi klubben var blevet nummer tre i mesterskabsspillet bagved Brøndby IF og FC Midtjylland.

- Jeg kan bare gentage, hvad jeg allerede har sagt. At selv om vi vandt i dag (fredag, red.), så er det stadig ikke en godkendt FCK-sæson, når man kommer i ottendedelsfinalen i Champions League og bliver nummer tre i ligaen og heller ikke vinder pokalen, siger Neestrup til FCK's hjemmeside.

I fredagens kamp mod Randers leverede FCK en skidt indsats på bolden og lavede mange fejl.

- Som jeg lige ser det, er det egentlig os, der skaber de største chancer, hvilket er alt, vi kan bede om. Så skal vi bare sørge for at lægge dem ind. Men ja, sådan er fodbold, siger Randers-træner Rasmus Bertelsen til Viaplay.

Gæsterne kom i første halvleg foran og havde chancer til mere, men i anden halvleg leverede FCK's nordmand Mohamed Elyounoussi en flot detalje, da han flugtede bolden i mål og bragte hjemmeholdet på 2-1.

- Jeg er bare så forbandet over, at han laver sådan et flot mål. Den scorer han ikke på mange gange ud af 20, siger Bertelsen til Viaplay med henvisning til Elyounoussis scoring.

/ritzau/