Brentford med danske Thomas Frank i trænersædet og Henrik Dalsgaard på højre back tog i mod Premier League-nedrykkerne Swansea City i 21. runde af den engelske Championship.

Kampen gik dog langt fra som planlagt, og efter bare 27 minutter, var de bagud med hele 0-3, og selvom de i anden halvleg fik reduceret til både 1-3 og 2-3, var det for stort et bjerg at bestige, og kampen endte 2-3 til Swansea.

Det samme måtte Ipswich med Jonas Knudsen i startopstillingen, da de blev sendt hjem fra Britannia Stadium med et 0-2 nederlag i bagagen af Stoke City.

Bedre gik det heller ikke for den danske venstre back Kristian Pedersen og hans hold Birmingham, som tabte med 0-1 hjemme på St. Andrew’s til et velspillende Bristol City-mandskab.

Leeds lagde pres på Norwich i toppen, men Pukki-mål holder dem oppe

Sæsonens store sensation Leeds United formåede at vinde for fjerde kamp i streg, da de besejrede Queens Park Rangers med 2-1 på to mål af Kemar Roof, hvilket betyder, at de lægger maks pres på førerholdet Norwich, som dog også formåede at vinde på et sent mål af den tidligere Brøndby-spiller Teemu Pukki, som sikrede dem en 3-2 sejr over Bolton.

I kampen mellem Middlesbrough og Blackburn blev der ikke fundet nogen vinder, da kampen endte 1-1 til trods for, at Blackbuen spillede med en mand i overtal i 70 minutter.

Et andet hold, som også spillede i overtal i størstedelen af kampen var Frank Lampards Derby-mandskab, og de formåede at udnytte den gunstige position ved at besejrede Wigan med 1-0 på udebane.

Opgøret mellem Millwall og Hull City var et medrivende et af slagsen, hvor de endte med at dele i porten efter at have spillet 2-2, hvilket også blev resultatet mellem Sheffield Wednesday og Rotherham

Denne artikel er leveret af ronaldo.com.