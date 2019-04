En stor målmandsfejl af David De Gea var med til at punktere Manchester Uniteds drøm om videre avancement i Champions League tirsdag aften.

Bagud 0-1 fumlede spanieren, så Barcelona kom foran 2-0, og derfra var kampen lukket med Barcelonas 1-0-sejr i første kvartfinale.

Barcelona vandt 3-0 og nåede semifinalen med en samlet 4-0-sejr, hvor enten FC Porto eller Liverpool venter.

Manchester United lagde ellers ud som lyn og torden, og efter 30 sekunder afsluttede Marcus Rashford på overliggeren.

Kort efter var Scott McTominay tæt på at komme til en stor chance, inden dommeren efter ti minutter dømte straffe til Barcelona, efter at Ivan Rakitic var faldet i feltet.

Videobilleder overbeviste dog dommeren om, at der ikke var straffe alligevel, og United-spillerne kunne ånde lettede op for en stund.

Den var dog kort, for otte hæsblæsende minutter fulgte, hvor Lionel Messi afgjorde hele balladen, så det syntes forbi for United.

Efter et kvarter tabte Ashley Young bolden på egen banehalvdel, og Messi trak på tværs og sendte fladt bolden i mål i det lange hjørne til 1-0.

Fire minutter senere sendte Messi så en ufarlig afslutning mod mål, og så droppede United-keeper David De Gea fatalt. Bolden trillede under spanierens arm, og så stod der 2-0.

Kampens forvandling punkterede spændingen på Camp Nou, hvor Barcelona i slutfasen af halvlegen kom til store chancer. Her leverede De Gea varen i to tilfælde.

To minutter efter pausen var Messi tæt på at score hattrick, men det endte med et hjørnespark.

Med en halv time igen lynede Philippe Coutinho, der har haft det svært i Barcelona, så uden for feltet.

Brasilianeren tordnede bolden op i fjerneste målhjørne og Barcelona på 3-0, og så kunne Messi jo lige så godt forsøge sig med et saksepark.

Det kastede dog ikke en scoring af sig, og det var heller ikke nødvendigt.

Barcelona tog fortjent det hele på aftenen og er klar til semifinalen.