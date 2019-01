Det er en grim skade, Harry Kane har fået sig, og Tottenham må nu undvære ham i et stykke tid.

Det bekræfter den engelske klub selv.

'Efter de foreløbige undersøgelser kan vi bekræfte, at Harry Kane har beskadiget nogle ledbånd i sin venstre ankel. Han vil fortsat blive undersøgt af lægestaben, inden han skal i gang med genoptræning, og vi forventer, han vender tilbage til træning i starten af marts,' lyder det i et Twitter-opslag om den engelske landsholdsangriber.

Det var i søndagens kamp mod Manchester United, at Harry Kane blev ramt af skaden som følge af en tackling fra Phil Jones, og siden har den engelske klub frygtet, det var alvorligt for Kane, der efter kampen var hævet omkring anklen og måtte humpe fra banen. En frygt, der nu er blevet bekræftet.

Following preliminary assessments, we can confirm that @HKane has damaged ligaments in his left ankle, sustained during Sunday's match.



He will continue to be monitored by our medical staff as he commences rehabilitation and is expected to return to training in early March. pic.twitter.com/Ot3doPa4K6 — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 15. januar 2019

Og det noget ærgerlige tweet fra den engelske topklub har allerede fået fans til at spekulere i, om skaden definitivt har sendt Tottenham ud af mesterskabskampen, som Liverpool lige nu fører.

Der er 16 runder tilbage af denne sæsons Premier League, og er Harry Kane først tilbage på træningsbanen i starten af marts, skal han også lige tilbage i form. Allerede i starten af marts vil Harry Kane være gået glip af otte runder af den bedste engelske række, og det bliver efter alt at dømme til flere kampe.

Blandt de store kampe misser Harry Kane, som det ser ud nu, et opgør mod Chelsea i slutningen af februar. Lige nu har Tottenham 48 point på ligaens tredjeplads, og der er ni point op til førstepladsen. Derudover er han heller ikke med, når Tottenham i Carabao Cup møder Chelsea den 24. januar.

Og Harry Kane går nok også glip af forårets kampe i Champions League. Her er det tyske Dortmund, der venter for Tottenham, og første kamp spilles den 15. februar, inden returopgøret i Tyskland venter den 5. marts.