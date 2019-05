Jess Thorup - sidste sæsons mestertræner hos FC Midtjylland - løb onsdag eftermiddag ind i en ny skuffelse som træner for den belgiske klub Gent.

Holdet stillede op som favorit i landets pokalfinale, men tabte den med 1-2 til KV Mechelen fra den næstbedste række.

Det var et nyt lavpunkt for Thorup, der har haft et elendigt slutspil. Således er det blot blevet til et enkelt point i de første seks runder af mesterskabsspillet, hvor klubben ligger nummer seks og dermed sidst.

Thorup tiltrådte i oktober og fik en god resultatmæssig start i den belgiske liga, men i foråret har resultaterne altså svigtet. Og pokalfinalen kunne ikke ændre den tendens.

Foto: KURT DESPLENTER Vis mere Foto: KURT DESPLENTER

Gent kom ellers på sejrskurs efter godt en halv times spil, da Jean-Luc Dompe afsluttede en angrebssalve af skud med at sende bolden ind til 1-0.

Glæden blev dog kort. Allerede seks minutter senere kastede Nikola Storm sig frem bagest i feltet og helflugtede udligningen ind for Mechelen, efter at et indlæg var blevet forlænget.

Det blev også stillingen ved pausen. Et kvarter efter denne blev forudsætningerne svære for Gent.

Rob Schoofs sendte et frispark ind i feltet, hvor German Mera headede føringen ind til 2-1.

Gent forsøgte at presse på for udligning, men Mechelen holdt stand og kunne juble over pokaltriumfen.

/ritzau/