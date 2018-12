Southampton glippede et lurende sejrshattrick, da Felipe Anderson stemplede ind for West Ham.

Jannik Vestergaard spillede centralt i forsvaret, og Pierre-Emile Højbjerg sad ude med karantæne, da Southampton torsdag gik glip af vigtige point i bundkampen i Premier League med 1-2 hjemme mod West Ham.

Nathan Redmond bragte ellers hjemmeholdet foran 1-0 i starten af anden halvleg efter elendigt West Ham-forsvarsspil, hvor Redmond til slut delvist faldt og blev skubbet ned i bolden, så den med hjælp fra en West Ham-spiller røg over målstregen.

Blot to minutter senere svarede Felipe Anderson igen for gæsterne med et tørt spark fra kanten af feltet og ind i det korte hjørne efter 53 minutter.

Felipe Anderson stod også bag West Hams sejrsmål. I det 59. minut var han iskold med sidste fod på en lynhurtig omstilling efter et hjørnespark til hjemmeholdet.

Han har nu scoret otte gange i Premier League i denne sæson siden skiftet fra Lazio i sommer.

Kampen var Southamptons fjerde med østrigske Ralph Hasenhüttl som manager.

Efter et knebent nederlag i hans første kamp ude mod Cardiff, var det efterfølgende blevet til hjemmesejr over Arsenal og udesejr over bundrivalen Huddersfield.

Med torsdagens nederlag ligger Southampton femtesidst med 15 point for 19 kampe. West Ham er nier med 27 point.

