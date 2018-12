Borussia Dortmund ligger fortsat i spidsen af Bundesligaen, men klubben er ikke længere ubesejret.

Tirsdag aften tabte topholdet uventet med 1-2 på udebane til Fortuna Düsseldorf i 16. spillerunde. Det er første gang siden februar 1997, at Düsseldorf slår Dortmund i en kamp med point på spil.

Hjemmeholdet scorede på hver sin side af pausen, og det kunne et Dortmund-hold med danskerne Thomas Delaney og Jacob Bruun Larsen i startopstillingen ikke svare tilbage på.

Dortmund-spillerne troede, at de var kommet foran tidligt i kampen, men Marco Reus' scoring blev annulleret, da amerikaneren Christian Pulisic i en offsideposition forstyrrede målmandens udsyn.

I stedet kom topholdet bagud, da belgieren Dodi Lukebakio løb fra hele Dortmund-forsvaret og sparkede bolden sikkert i mål midtvejs i første halvleg.

Hjemmeholdet havde flere gode muligheder til at udbygge føringen, men 2-0-målet kom helt ud af det blå.

Jean Zimmer besluttede sig for at trykke af langt udefra, og det gjorde han så godt, at han endte med at lave en scoring, der må komme i betragtning, når årets mål i Bundesligaen skal kåres.

Dortmund-træner Lucien Favre flåede sine to danskere ud, og det så ud til at gavne holdet, som endelig fik lagt et tungt pres, selv om det også førte til kontrachancer den anden vej.

Det lykkedes Dortmund at reducere ti minutter før tid, da Bundesligaens topscorer, Paco Alcácer, steg til vejrs og scorede sit 12. ligamål i sæsonen.

Det lykkedes dog ikke for spanieren eller hans holdkammerater at score et mål mere.

Borussia Mönchengladbach er en af de klubber, som drager fordel af Dortmunds pointtab. Gladbach vandt 2-0 hjemme over Nürnberg og ligger dermed nummer to med seks point op til Dortmund.

/ritzau/