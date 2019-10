Superligaklubben Brøndby IF må klare sig uden midtbaneprofilen Josip Radosevic resten af 2019.

Den uhelsige kroat måtte forlade banen med en skade i den ene skulder, da Brøndby besejrede Randers FC 5-2 i søndags, og nærmere undersøgelser har givet dårlige nyheder.

»Nu er skulderen blevet skannet, og det viser sig, at en operation er nødvendig. Det betyder, at vi først forventer at se Radosevic tilbage på banen efter vinterpausen,« skriver klubben på sin hjemmeside.

Radosevic kom til Brøndby fra Hajduk Split i sommeren 2018 og har siden spillet 42 kampe i den bedste danske række.

Brøndbys Josip Radosevic under superligakampen mellem Brøndby-Randers FC på Brøndby Stadion, søndag den 27 oktober 2019. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Brøndbys Josip Radosevic under superligakampen mellem Brøndby-Randers FC på Brøndby Stadion, søndag den 27 oktober 2019. Foto: Liselotte Sabroe

I denne sæson har han været med i 13 ud af Brøndbys 14 superligakampe og er noteret for en enkelt scoring.

Her har han vist sig frem med sine krigerinstinkter på midtbanen, men har også haft kampe, hvor han har vist svagheder i maskinrummet med sine pasninger og beslutninger.

Senest eksempelvis i kampen mod Randers FC, inden han blev skadet, hvor han var impliceret i flere boldtab. Han var dog fast starter under træner Niels Frederiksen.

Han og BIF kan midt i den dårlige nyhed glæde sig over, at Lasse Vigen efter en skadsepause melder sig klar til at fylde det hul ud på midtbanen, som Radosevic efterlader.