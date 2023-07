Der bliver ikke kun skrevet om Tour de France i L''Équipe.

Den største franske sportsavis har nedlsående nyt om fremtidsudsigterne for den danske landsholsmålmand Kasper Schmeichel.

De skriver, at danskerens konkurrent, Marcin Bulka, er tæt på at tage keeperpladsen i Nice, og at der ikke vil være plads til dem begge i næste sæson.

Den 23-årige polak missede store dele af sidste sæson med en skulderskade, der krævede operation, men hans skulle være den foretrukne ankermand fremover på bekostning af Schmeichel.

Danskeren spillede ellers 46 af Nices 51 kampe sidste sæson, men nu trækker det tilsyneladende op til forandring.

Schmeichel kom til sidste sommer, og klubben har netop ansat 34-årige Francesco Farioli som ny træner.

L''Équipe fortæller dog, at klubben kan komme i problemer, hvis de ikke kan finde en klub, der vil have Schmeichel, der har to år tilbage af sin kontrakt.

Der kan de i stedet blive tvunget til at leje Bulka ud, selvom de anser ham som fremtidens mand i klubben.

Under landskampsperioden var Schmeichel ikke ligefrem meddelsom om situationen i klubben - læs med her.