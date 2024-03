»Et værtshusslagsmål mellem Tyson og Vingegaard.«

Sådan oplevede B.T.s sportskommentator, Lasse Vøge, Champions League-braget i Parken tirsdag aften, som let kunne være endt helt galt for FC København, men som Løverne slap helskindet fra med et relativt beskedent nederlag på 1-3.

I det nyeste afsnit af B.T.s fodboldpodcast, 'Transfervinduet' sætter han nu flere ord på sin oplevelse af kampen i Parken, som han langt hen ad vejen synes var svær at overvære, set med FCK-øjne.

»De første 30 minutter blev mere og mere ubehagelige at se på, fordi det var så uretfærdige og feje hold. Det havde tendenser til at være lidt småpinligt at sidde og overvære i første halvleg,« forklarer han i podcasten.

David mod Goliat-forestillingen fortsatte i langt størstedelen af kampen, selvom Jacob Neestrups tropper kom bedre med og tilmed fik udlignet i første halvleg.

For der var klasseforskel på de forsvarende danske mestre og de forsvarende Champions League-vindere tirsdag aften - især i kampens første tredjedel.

Senere kom FC København bedre med, mener Lasse Vøge. Men forskellen burde den ikke have været så stor, som den var.

»Det er altså Champions League. Det ypperste af det ypperste. Det burde kun være det rene og polerede guld, der er tilbage efter gruppespillet, og så ser vi en kamp, hvor det ene hold er to-tre klasser bedre end det andet hold, som endda er på hjemmebane,« siger han og afslutter:

»Hele verden sad og så det der, og selvom det ikke endte med at gå så galt, som man frygtede, så var det altså lidt pinligt undervejs.«

Du kan høre det nyeste afsnit af 'Transfervinduet' herunder.