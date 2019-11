Fremad Amager vandt den vigtige kamp mod Næstved i bunden af 1. division med 1-0 trods rødt kort før pausen.

Næstved Boldklub hænger for alvor fast i bunden af 1. division, efter traditionsklubben søndag tabte det vigtige bundbrag på hjemmebane mod ligeledes pressede Fremad Amager med 0-1.

Gæsterne blev ellers reduceret til ti mand i første halvleg.

Med nederlaget har Næstved 16 point for 18 kampe og ligger næstsidst, mens Fremad Amager hev sig op af dyndet og sprang fra tredjesidstepladsen til femtepladsen i rækken.

Kampen tog sin dramatiske drejning tæt på slutningen af første halvleg, da gæsternes Réda Rabeï fik direkte rødt kort.

Ifølge Fremad Amagers liveopdatering fik den franske 11'er tilsyneladende marchordre for at have svinget en albue mod hovedet af en Næstved-spiller.

Alligevel fik Fremad Amager skabt brugbare muligheder, og efter 77 minutter sparkede Pierre Larsen gæsterne på 1-0.

I overtiden brændte gæsternes Markus Bay endda et straffespark, men lige efter blev kampen fløjtet af, og dermed fortsatte nedturen for Næstved.

Begge klubber var i den forgangne sæson meget tæt på oprykning til Superligaen, men blev overhalet af Lyngby i allersidste øjeblik.

I denne sæson har de sorte skyer imidlertid domineret med nederlag på stribe og nedrykningsstregen som pejlemærke.

Således havde Næstved uro på de indre linjer, indtil cheftræneren smuttede, fordi klubbens ejere ifølge ham forlangte indflydelse på de sportslige beslutninger.

I august kom så den 62-årige spanier Fernando De Argila til. Under ham lagde holdet fint ud, men har siden starten af september nu blot hentet to sejre i 1. division i 11 forsøg.

Fremad Amager har gjort det noget bedre i perioden, men løb ind til opgøret i Næstved med en sejr og fire nederlag i de seneste seks kampe, inklusive pokalnederlaget til Horsens.

Med sejren i Næstved var dog den anden i ligaen i træk, og med den har Amager-mandskabet tre point ned til Hvidovre under stregen og en kamp i baghånden.

