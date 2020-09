Hobro mødte op med en uafgjort og et nederlag og hentede sæsonens første sejr, da FC Fredericia blev slået.

Hobro IK rykkede ud af Superligaen i den seneste sæson, og livet i den næstbedste række er blevet indledt noget hakkende.

Hobro lagde ud med at spille 1-1 mod Viborg FF i sæsonåbneren, og den kamp blev efterfulgt af en 0-3-lussing mod Vendsyssel FF.

Søndag var der dog igen noget at juble over i Hobro, selv om det pludselig blev tæt, da klubben på hjemmebane vandt i tredje forsøg i 1. division.

Horbo tog imod FC Fredericia, som blev slået 3-2, efter at Hobro var foran 3-0 ved pausen, men to sene scoringer af gæsterne skabte pludselig spænding.

Mads Hvilsom bragte hjemmeholdet foran 1-0 efter godt 20 minutter, og seks minutter senere øgede Louicius Deedson, inden Fredericia-målmand Elias Rafn Olafsson blev noteret for et selvmål to minutter før pausen.

Anden halvleg bød på en sen reducering af Fredericia to minutter før tid, og Anders Holved sørgede i slutfasen også for 2-3 for Fredericia, som dog endte med at indkassere sæsonens første nederlag efter to sejre.

Fredericia har seks point, mens Hobro følger efter med sine fire point.

Oprykkeren FC Helsingør topper med tre sejre i træk.

Tidligere søndag vandt Fremad Amager hjemme 4-0 mod Hvidovre, der har tabt sine tre første ligakampe.

Fremad Amager har hentet to sejre og indkasseret et nederlag.

/ritzau/