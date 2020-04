Et internationalt studie viser, at coronaviruskrisen påvirker den mentale balance hos fodboldspillere.

Det har sat mentale spor hos professionelle fodboldspillere verden over i den seneste periode, hvor de ikke har kunnet passe deres job som vanligt.

Spillerne er enten sendt hjem eller træner sammen i mindre grupper, men uden samme mulighed for socialt samvær som tidligere, og uden kampe og andre spændende oplevelser at se frem mod.

Et studie foretaget af Den Internationale Spillerforening (Fifpro) viser, at et stigende antal professionelle fodboldspillere har symptomer på depression og angst. Det skriver Spillerforeningen på sin hjemmeside.

Man har sammenlignet en undersøgelse lavet i december 2019 og januar 2020 med en undersøgelse lavet i marts og april efter nedlukningen af næsten alle fodboldligaer i verden.

Den nyeste undersøgelse tager udgangspunkt i den mentale sundhed hos 1602 professionelle fodboldspiller i 16 forskellige lande, heriblandt Danmark.

22 procent af de adspurgte kvinder og 13 procent af de adspurgte mænd udviste symptomer på depression.

I den tidligere, men få måneder gamle undersøgelse med 307 respondenter udviste 11 procent af kvinderne og seks procent af mændene symptomer på depression.

Spillerforeningens administrationschef, Michael Sahl Hansen, ser med stor alvor på studiets konklusion, men noterer også med tilfredshed, "at langt størstedelen af spillerne - både nationalt og internationalt - ved, hvor de skal gå hen, hvis de oplever mental ubalance".

/ritzau/