De seneste uger er hypen omkring Michael Jordan eksploderet, og superstjernen har trukket overskrifter over hele verden på grund af den populære dokumentarserie ’The Last Dance’.

Langt det meste har været positivt og handlet om, hvor unik Michael Jordan var i sin aktive karriere.

Der findes dog også enkelte personer, som ikke er blæst bagover efter at have fået et indblik i, hvor kompromisløs Jordan var i sin jagt på at vinde hver eneste gang.

En af dem er den tidligere NBA-stjerne Channing Frye.

Channing Frye mener, at Michael Jordan ville have det svært, hvis han var aktiv i dag. Foto: David Richard

I podcasten Talkin' Blazers forklarer Frye, der vandt NBA med Cleveland Cavaliers i 2016, at Michael Jordans facon ville skabe store problemer, hvis han var aktiv i dag.

Og samtidig mener han, at omgivelserne har en tendens til at overvurdere Jordans evner.

»Han havde i virkeligheden kun én opgave. Og det var at score. Og det gjorde han med en fantastisk, fantastisk frekvens. Men jeg tror ikke, at hans måde at vinde på ville fungere, som tingene er i dag,« siger han og fortsætter:

»Folk ville ikke spille med ham. O.k.? Jeg tror, du er nødt til at tilpasse dig – og at sige, at Jordan ville lave 50 (point pr. kamp, red.) i gennemsnit? Nej, det ville han ikke. Alle ville bruge to mand til at dække ham op,« lyder det fra Channing Frye.

Foto: VINCENT LAFORET

I samme podcast fastslår Frye, at han ikke ser Michael Jordan som den bedste spiller i NBA's historie.

Han peger i stedet på Los Angeles Lakers-stjernen LeBron James som manden, der fortjener det prædikat.

Med til historien hører, at Channing Frye spillede sammen med netop LeBron James i Cleveland Cavaliers, da holdet vandt NBA i 2016.