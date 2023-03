Lyt til artiklen

Esbjerg ligger og roder rundt i 2. division, og den tidligere topklub led fredag et stort slag i kampen om at komme tilbage, hvor det i hvert fald er sjovere end fodbold på tredjehøjeste hylde.

Ude mod HIK tabte vestjyderne med 0-1, og det koster spillerne en ellers planlagt fridag lørdag inden næste weekends kamp mod Frem.

»Vi skal have os ud over stepperne i den kamp. Vi skal spille et skarpere pasningsspil. Vi skal være bedre på bolden, og vi skal være skarpere i de her defensive omstillinger. Der er flere facetter af spillet, vi skal have dygtiggjort os på, og det starter allerede i morgen (lørdag, red.), hvor vi har inddraget fridagen. Og så kører vi på, vi skal nok være klar til næste weekends kamp mod Frem,« siger cheftræner Lars Vind til klubbens egen tv-portal.

Han prøvede allerede i første halvleg af kampen mod HIK at ændre på kampens udtryk med en dobbeltsudskitning, men lige lidt hjalp det.

»Jeg kunne også have skiftet nogle andre end de spillere, men det var et udtryk for, at vi skulle være mere skarpe i vores defensive omstillinger. Derfor skiftede jeg, og det skulle være et wake up-call til spillerne,« forklarer Lars Vind og sætter flere ord på nederlaget:

»Vi var ikke gode nok til at få skabt det, vi ville skabe. Vi var simpelthen ikke skarpe nok i vores fase to- og tre-spil. Det er i hvert fald noget, som vi skal hjem og dygtiggøre os på.«

Esbjerg ligger nummer tre i 2. division.

Klubben har kun to point op til førerholdet B93, der dog har spillet en kamp færre.