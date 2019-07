Lechia Gdansk vandt 2-1 over Brøndby, der dog fik et vigtigt udebanemål med hjem fra Polen.

Brøndby tabte, men fik scoret et vigtigt udebanemål, da de blå-gule torsdag mødte Lechia Gdansk i Europa League-kvalifikationens anden runde.

Polakkerne vandt 2-1 i den første af to kampe mod det danske hold og har derfor en fordel inden returopgøret på Brøndby Stadion næste torsdag.

Stadion Energa Gdansk, der i slutningen af sæsonen kommer til at lægge bane til finalen i Europa League, dannede også ramme for torsdagens opgør.

Her kom Brøndby bedst ud af startboksen, og den første store chance tilfaldt Simon Hedlund, der efter et hjørnespark sendte et hårdt skud mod mål. Svenskeren gav den dog for meget, og bolden røg over kassen.

Polakkerne tog dog langsomt over og udnyttede et lidt usikkert Brøndby-forsvar til at spille sig til flere chancer.

1-0-scoringen kom på et straffespark efter en lille halv times spil, som portugisiske Flavio Paixao sikkert tog sig af ved at sparke bolden op i nettaget.

Efter scoringen fortsatte hjemmeholdet med at presse på foran danskernes mål, og det var tættere på 2-0 end 1-1. Brøndby fik dog som pausen nærmede sig lidt gang i sit spil. Kamil Wilczek havde blandt andet en stor chance, men udligningen udeblev.

Den kom så cirka et kvarter inde i anden halvleg, da Simon Hedlund efter en flot stikning ind i feltet af Dominik Kaiser prikkede bolden i mål, gjorde det til 1-1 og sørgede for et vigtigt udebanemål for vestegnsklubben.

Brøndby fik scoret et vigtigt udebanemål. Foto: MATEUSZ SLODKOWSKI/FOTONEWS, via Vis mere Brøndby fik scoret et vigtigt udebanemål. Foto: MATEUSZ SLODKOWSKI/FOTONEWS, via

Lykken varede dog ikke længe for det danske hold. Blot fire minutter senere var Lechia Gdansk foran igen, da Patryk Lipski headede et indlæg fra højre side i mål.

Den sidste del af kampen bød på chancer til begge hold, men der blev altså ikke scoret mere. I kampens tillægstid var det tæt på at blive 3-1, men overliggeren forhindrede et polsk hovedstød i et gå ind.

Den samlede vinder af de to opgør mellem Lechia Gdansk og Brøndby skal møde portugisiske Braga i tredje kvalifikationsrunde.

/ritzau/