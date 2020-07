Dame N'Doyes kontrakt udløber med FCK i slutningen af juli, men en kontraktforlængelse er kompliceret.

Dame N'Doye sikrede søndag sejren for FC København, da han scorede det afgørende mål til 2-1 i det 86. minut hjemme mod FC Nordsjælland.

Men senegaleseren kan have spillet sin sidste kamp for københavnerne, for hans kontrakt udløber den 30. juli.

Det ser dermed ikke ud til, at han er FCK-spiller den 5. august, når hovedstadsklubben tager imod Istanbul Basaksehir i returopgøret i ottendedelsfinalen i Europa League.

FCK-manager Ståle Solbakken fortæller, at en kontraktforlængelse med N'Doye ikke ligefrem er en nem beslutning.

- Der findes ikke en person i FCK, som ikke vil have, at N'Doye bliver her, men han skal have sin hyre, og den er ikke så lille.

- Derfor skal vi have en god følelse af, at han kan spille mere end fem kampe, for ellers kan vi bruge pengene på noget andet, og det er det, vi skal sætte os ned og blive enige om nu, siger Solbakken.

N'Doye har kæmpet med skader i store dele af sæsonen, og der er derfor mange spørgsmål om angriberens helbred.

- Det kan være, at han i morgen vågner med et dårligt knæ, så vi skal også høre, hvad lægerne og fysioterapeuterne mener.

- Havde det været enhver anden mand på 35 år med to knæoperationer, og som kun har spillet fem kampe efter nytår, var der ingen diskussion om det.

- Men han fik ikke blomster inden kampen mod Nordsjælland, og det var der en grund til, fastslår Solbakken.

I forhold til Europa League-opgøret mod Istanbul Basaksehir kan det komme på tale at lave en kort kontraktforlængelse med N'Doye.

Solbakken fortæller nemlig, at der allerede er lavet en kort kontraktforlængelse med islandske Ragnar Sigurdsson, som oprindeligt også havde udløb 30. juli, så han kan være med i kampen mod Istanbul Basaksehir den 5. august.

/ritzau/