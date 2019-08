Anklagerne mod NBA-træneren Luke Walton var hårde.

Han skulle i 2014 have kysset Los Angeles Lakers-reporteren Kelli Tennant mod hendes vilje på et hotelværelse. Og da hun sagde nej, havde han holdt hende fast med hele sin vægt.

Det er den version, Kelli Tennant har fortalt, da hun i april sagsøgte Luke Walton fem år efter, at episoden skete.

Den sag skal for retten senere på året i et civilt søgsmål, men NBA har fældet deres dom over Luke Walton. Og han slipper for straf.

Vis dette opslag på Instagram Calling me a whore says nothing about me. But it sure says a hell of a lot about you. ⁣ ⁣ I feel safe in my body. I feel safe to use my voice. And I believe in me. ⁣ ⁣ Anything outside of that is noise. A projection of your own pain and insecurities. ⁣ ⁣ I’m sorry you feel the need to lash out. That emptiness inside that leads you to that kind of insensitive tantrum is scary and uncomfortable. ⁣ ⁣ But I’ve got my back. And I have clear boundaries. ⁣ ⁣ Don’t come here to call me names, judge me and muddy my waters. ⁣ ⁣ My space is clear and golden, honey. ⁣ ⁣ In love + light and apparently a lot of fucking sass. Et opslag delt af Kelli Tennant (@kellimtennant) den 23. Aug, 2019 kl. 4.03 PDT

»I løbet af undersøgelsen er mere end 20 personer blevet afhørt - inklusiv træner Walton - og adskillige dokumenter og andre relevante ting blev kigget igennem,« skriver NBA i en meddelelse og fortsætter.

»Efterforskerne forsøgte gentagne gange at afhøre Fru Tennant, men via sine rådgivere afviste hun muligheden for at deltage. Undersøgelsen anses for afsluttet, medmindre nye beviser dukker frem.«

Det var altså på et hotel i Santa Monica i 2014, at det helt konkrete overfald ifølge Kelli Tennant skete.

Efterfølgende skulle Luke Walton så - også ifølge Tennant - have fortsat med at plage hende, da han siden blev cheftræner i L.A. Lakers.

Foto: AL BELLO Vis mere Foto: AL BELLO

Men han slipper altså for straf fra NBA, hvor han træner Sacramento Kings nu.

»Luke Walton er vores cheftræner, og vi støtter ham og hans hold, som fortsætter med at forberede sig til den kommende sæson,« lød det ifølge New York Times i en pressemeddelse fra Sacramento Kings.

Selv har Luke Walton ikke svaret direkte på anklagerne, men blot fortalt, at han arbejder videre i forsæsonen. Det kan han også gøre nu, men senere på året skal han altså en tur for retten.

For han slipper ikke for en retssag, når Kelli Tennant har sagsægt ham for episoden tilbage i 2014.