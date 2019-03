Tirsdag oplevede NBA-profilen Jusuf Nurkic en basketballspillers værste mareridt.

For Portland Trail Blazers-spillede landede helt skævt efter et spring, og det kostede en alvorlig skade.

Da han landede, brækkede han sit venstre ben, og det var tydeligt for både seere og kommentatorer, at det var meget alvorligt, skriver news.com.

Jusuf Nurkic lå på ryggen på hallens gulv og vred sig i smerter, mens hans ben pegede udad.

»Nurkic er i tydelige smerter og er blevet alvorligt skadet,« lød det hurtigt fra en af kommentatorerne, alt imens der var helt stille i hallen, og Nurkics holdkammerater så tydeligt chokerede til fra sidelinjen.

»Det gjorde mig simpelthen så dårlig,« sagde holdkammeraten Damian Lillard, skriver The Guardian.

Nurkic lå på gulvet og dækkede sit ansigt med hænderne, og ondt blev kun gjort værre for den 27-årige bosnier.

For en af kampens dommeren snublede over det brækkede ben, da han skulle forbi.

Portland Trail Blazers vandt kampen med 148-144 over Brooklyn Nets, men der var ingen tvivl om, at det grimme uheld overskyggede sejren. Det understregede Nurkic' holdkammerat, Seth Curry, der efterfølgende sendte en hilsen afsted.

»Den i overtiden var uden tvivl for ham. Det var hårdt at spille kampen færdig, når den store fyr fik sådan en skade. Vi vil støtte ham efter kampen,« sagde Curry.

Og Jusuf Nurkic er langt fra den første NBA-spiller, der har fået en skrækskade af den kaliber. Det samme er sket for både Paul George, der oplevede et grimt benbrud i 2015, og Gordon Hayward, der i oktober 2017 brækkede sin ankel. Her måtte flere spillere kigge væk, fordi synet var så voldsomt.

Efter Jusuf Nurkic' voldsomme uheld, er det væltet ind med hilsener på de sociale medier fra folk, der ønsker basketspilleren god bedring samt håber, at han vender tilbage på banen hurtigst muligt. Også Portland Trail Blazers har sendt en hilsen på Twitter, og der bliver blot skrevet 'Vi elsker dig' til et billede af Jusuf Nurkic.