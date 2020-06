Det er ikke passende at spille basketball i USA for tiden, siger Los Angeles Lakers-spilleren Dwight Howard.

Los Angeles Lakers, der har superstjernen LeBron James på holdet, er en af favoritterne til at vinde mesterskabet i verdens bedste basketball-liga, NBA.

Men når holdet efter planen vender tilbage efter coronapausen, så bliver det tilsyneladende uden den stærke center Dwight Howard.

Howard, der tre gange i karrieren er kåret som sæsonens bedste forsvarsspiller i NBA, mener således ikke, at det er passende at spille basketball, mens der protesteres mod racemæssig ulighed og politivold i USA.

Det siger han i en udtalelse ifølge CNN.

- Der er ikke brug for basketball - eller underholdning generelt - i øjeblikket, og det vil kun være en forstyrrelse, skriver 34-årige Howard.

Protesterne i USA er opstået, efter at George Floyd, der var sort, døde i politiets varetægt efter en brutal anholdelse.

- Det her er en sjælden mulighed, som jeg mener, at vi som samfund skal udnytte. Hvornår har vi nogensinde haft så meget tid til at være sammen med vores familie? Det er her, sammenholdet begynder.

- Ingen basketball, indtil vi får løst problemerne, afslutter Howard.

NBA planlægger at genoptage sæsonen 30. juli med de 22 hold, der fortsat har en mulighed for at nå i slutspillet.

Kampene skal afvikles i et stort sportskompleks i Disney World lidt uden for Orlando i den amerikanske delstat Florida.

En anden NBA-profil, Kyrie Irving, der spiller for Brooklyn Nets, har angiveligt også opfordret andre spillere til ikke at vende tilbage til sæsonen som en protest mod racisme i det amerikanske samfund.

LeBron James, der spiller sammen med Howard i Lakers, har hidtil været fortaler for at genoptage sæsonen i Orlando.

/ritzau/Reuters