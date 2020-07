Dortmund-angriberen skabte ufrivilligt smittefare, fordi fans ikke ville lade ham være i fred.

Den norske fodboldstjerne Erling Haaland blev i weekenden smidt ud af en natklub i Stavanger i Norge, fordi han skabte coronafare ved at være for populær.

Det siger natklubbens sikkerhedschef til det tyske medie Bild, skriver fodboldmediet Goal.com mandag.

En video på de sociale medier viste i weekenden teenageren blive smidt ud af natklubben, hvilket fik flere til at spekulere i, om Haaland blev smidt ud, fordi han var for fuld.

Men til Bild forklarer sikkerhedschef Cristopher Naesheim, at Dortmund-angriberen blev bedt om at gå af hensyn til de nuværende coronarestriktioner i Norge.

- Sikkerhedspersonalet blev opmærksomme på den skare af folk, der var omkring Erling Braut Haaland. De vidste, at fans ikke ville stoppe med at omringe ham for at få taget billeder og tale med ham, siger Cristopher Naesheim og tilføjer:

- Til sidst blev presset så stort, at vi måtte bede ham om at gå.

Sikkerhedschefen siger også til Bild, at Haaland ikke var fuld, og at han udviste "total forståelse" for situationen efter en samtale udenfor.

Videoen fra de sociale medier viser ellers angriberen protestere mod at blive smidt ud, men situationen har umiddelbart ikke fået yderligere konsekvenser for nogle af de involverede.

Nordmandens klub, tyske Borussia Dortmund, har ikke kommenteret episoden.

Det har Erling Haalands far, Alf-Inge Haaland, til gengæld.

Søndag delte han et billede på Twitter, hvor han drillende skriver til sin søn:

- Kom så Erling Haaland, tilbage til arbejdet. Storby-nattelivet er ikke noget for dig, skriver han.

På billedet kan man se Alf-Inge Haaland iført praktisk tøj, mens han er i gang med at hugge brænde.

Norge har indtil nu haft relativt stor succes med at inddæmme smitte med corona med 8984 smittede og 253 dødsfald siden pandemiens start, viser tal fra Johns Hopkins University.

