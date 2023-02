Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Den tyske fodboldverden er blevet ramt af en chokerende sag, efter det er kommet frem, at en profileret fodboldpræsidents hjem er blevet ransaget.

Det er præsidenten i Eintracht Frankfurt, hvor den danske landsholdsprofil Jesper Lindstrøm er en af stjernerne, der efterforskes for besiddelse af narkotika.

Det skriver flere tyske medier herunder Bild og Die Welt.

Førstnævnte har slået historien om Peter Fischer stort op i onsdagens avis under overskriften 'Skandalebossens vilde liv'.

Peter Fischer modtog i december et trofæ som bevis på, at Frankfurt var årets hold i Tyskland. Foto: Uwe Anspach Vis mere Peter Fischer modtog i december et trofæ som bevis på, at Frankfurt var årets hold i Tyskland. Foto: Uwe Anspach

Razziaen fandt sted i Peter Fischers hjem i sidste uge, hvor politiet ifølge aviserne fandt en mindre mængde marihuana og kokain.

Det lå angiveligt frit fremme på Frankfurt-præsidentens natbord.

Fischers kone og 25-årige søn efterforskes også.

Bild og Die Welt skriver, at politiet fik nys om narkotikaen, da Fischers anden søn på 13 år og sønnens kammerat tog kokain i skolegården, hvorefter kammeratens mor slog alarm til skoleledelsen.

Bild skriver desuden, at Fischers advokat, dr. Stefan Eckel, vil bevise, at sagen skyldes en misforståelse, og at narkotikaen slet ikke tilhører Frankfurt-præsidenten.

Mens Peter Fischer selv har til gode at kommentere sagen, har advokaten kaldt historien for »varm luft«.

De tyske myndigheder har bekræftet razziaen til medierne.

Peter Fischer har været præsident i Eintracht Frankfurt siden 2000. Klubben ligger i øjeblikket nummer fem i Bundesligaen.